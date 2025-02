Golf South African Open 2025 | primo round in ritardo per la pioggia De Leo buon 14 Bene anche Pavan

Leggi su Sportface.it

Condizioni difficili in avvio dell’Investec, torneo del DP World Tour in corso di svolgimento sui green del Durban CC (par 72) dell’omonima città suda. Le violenti piogge di ieri hanno infatti costretto gli organizzatori a uno straordinario lavoro per rendere il campo giocabile, con un inevitabiledi tre ore nelle partenze della prima giornata. Per questo motivo non tutti i giocatori sono riusciti a completare ilnella giornata di giovedì e torneranno in campo venerdì mattina per chiudere le loro prime 18 buche.Al momento in testa alla classifica con -7 ci sono tre giocatori: lo svedese Fredrik From e l’inglese Sam Bairstow hanno concluso il, mentre il sudo Darren Fichardt deve ancora chiudere le ultime quattro buche. Hanno invece tutti completato il proprio giro i cinque giocatori che si trovano in quarta posizione provvisoria a -6: si tratta dello scozzese Richie Ramsay, dell’indiano Shubankar Sharma, del cinese Haotong Li, del sudo Jayden Schaper e dell’inglese Todd Clements.