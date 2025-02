Oasport.it - Golf, Jake Knapp gira in 59 al Cognizant Classic. Inseguono a +4 Berger, Henley e Valimaki

Avvio delformidabile per, statunitense con appena una vittoria sul tour (l’anno scorso in Messico). Il 30enne californiano ha portato in club house un sonoro 59 (-12 per l’esattezza) bogey free round. Uno score che gli permette di entrare in club esclusivo, quello composto dai giocatori che sono riusciti a virare sotto il 60 in un torneo. Quanti sono? Solamente 14 con Jim Furik che ci è riuscito per ben due volte.Il -12 in apertura a Palm Beach, più precisamente al PGA National Resort, ha dato aben 4 colpi di vantaggio sulla seconda posizione, ricoperta da Daniela -8 insieme a Russelle Sami. Dietro, invece, a -7 si fa sentire Rickie Fowler, lontano ormai da tempo dalle posizioni apicali. Con lui anche Jasper Svensson, Sam Ryder e Keith Mitchell tra gli altri.