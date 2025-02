Oasport.it - Golf: Andrea Pavan terzo al South African Open Championship, secondo giro sospeso a metà

Le conseguenze delle tre ore di ritardo di ieri si fanno sentire anche oggi al Durban Country Club, dove è in corso di svolgimento ilsponsorizzato Investec, facente parte sia del calendario del DP World Tour che di quello del Sunshine Tour. La vetta della classifica, al momento della sospensione (si riprenderà alle 7:30 di domani locali, le 6:30 in Italia), è occupata dal sudo Shaun Norris, che ha chiuso con un -8 in grado di valergli il -14 in club house.Grande protagonista è però Dylan Naidoo, che nella doppietta (al momento) di casa pesca un -11 da ricordare, con cui sale a -13 realizzando un eagle, dieci birdie e un unico bogey alla 5. Come vedremo, non si tratta dell’unico punteggio con caratteristiche particolari oggi. Le buone notizie per l’Italia giungono dal gruppo dei terzi a -11, dove si inserisce un ancora validissimo, che dopo il -5 di ieri gira in -6 oggi (otto birdie e due bogey) e va a collocarsi assieme ai sudi Branden Grace e Darren Fichardt e all’inglese Sam Bairstow.