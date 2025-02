Bergamonews.it - Goggia sfiora ancora il podio: 4° posto nella discesa libera di Kvitfjell

Sofiail ritorno suldi Coppa del Mondo. Il weekend lungo di, in Norvegia, si apre per la 32enne bergamasca con un 4°in, dietro a Emma Aicher e Breezy Johnson, seconda e terza, dietro all’imprendibile Cornelia Hütter.La trionfatrice di giornata mette in pista una gara al limite della perfezione, con un tempo di 1’31”46 che è valso un vantaggio di 44 centesimi rispetto alla velocista di Astino, 40 alla statunitense terza e 15 dalla tedesca.Partita con il pettorale numero 15, Sofia ha iniziato lacon linee pulite mantenendo sempre un distacco rispetto alla leader di giornata, riuscendo però a non perdere troppo distacco nel terzo e quarto intermedio, dove l’austriaca ha fatto davvero la differenza.Al traguardoha comunque potuto sorridere, visto l’ottimo piazzamento provvisorio al 2°, poi diventato 3° e infine 4°, con la 21enne Aicher che le ha precluso il ritorno sul(sarebbe stato il numero 60 in carriera in Coppa del Mondo) dopo un mese di febbraio altalenante.