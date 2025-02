Linkiesta.it - Gli utilizzi e le proprietà del rabarbaro

Ai più evoca certe antiche caramelle amarognole, o un noto amaro veramente amaro, che si chiama Zucca (dal cognome del creatore), ma il– la “radice dei barbari”, secondo gli antichi Romani – è molto di più di questo e riserva piacevoli sorprese, soprattutto in cucina. Intanto, è bene precisarlo, si tratta di una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Polygonaceae, per certi versi simile al sedano e originaria della Cina e del Tibet. Ormai, però, sia coltivata sia spontanea, è diffusa in molte altre parti del mondo, Europa compresa, grazie alla sua estrema adattabilità ai più diversi climi e terreni ed è comune nei giardini privati poiché cresce quasi senza bisogno di cure. Ne esistono oltre cinquanta varietà, ma quella più utilizzata è senza dubbio ilcinese (Rheum palmatum).