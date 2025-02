Lapresse.it - Gli Stati Uniti pubblicano la prima parte dei documenti sul caso Epstein

Il procuratore generale degliPam Bondi ha reso nota ladeigovernativi relativi al ricco finanziere Jeffrey, ma i file pubblicati sul sito web del Dipartimento di Giustizia sono in grandi dominio pubblico da anni, e non includono particolari nuove notizie bomba sul. Il piccolo gruppo dipubblicato comprende una copia dei registri di volo dell’aereo privato die una fotocopia di una rubrica presumibilmente compilata dae dalla sua confidente di lunga data Ghislaine Maxwell. Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato di aver reso pubblici iper dimostrare il suo impegno alla trasparenza. In lista contattii nomi di Jagger e Michael JacksonTra i nomi famosi nell’elenco dei contatti del finanziere Jeffrey, pubblicato giovedì dal Dipartimento di Giustizia americano, ci sono Mick Jagger e Michael Jackson, oltre all’attore Alec Baldwin, Ethel Kennedy, madre di Robert F.