Ilfattoquotidiano.it - “Gli sgomberi colpiscono le famiglie in crisi e non la criminalità”: a Roma il comitato del Quarticciolo contro il decreto Caivano

, nel quartiere, la tensione è tornata a salire con una maxi operazione il 25 febbraio delle forze dell’ordine e con l’ennesimo sgombero che ha coinvolto tre appartamenti popolari Ater in via Cerignola 4. L’operazione si inserisce nel quadro del, che ha deciso il commissariamento di aree considerate in emergenza. Se per le istituzioni si tratta di un passo necessario per il ripristino della legalità, per gli abitanti del quartiere è solo l’ennesima dimostrazione di una politica securitaria che colpisce i più deboli senza offrire soluzioni. Glihanno scatenato la reazione immediata dei residenti e delRibelle”, che denuncia lo stato di abbandono del quartiere. Gli attivisti parlano di una situazione insostenibile, con case fatiscenti, spazi pubblici abbandonati e servizi inesistenti.