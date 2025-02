Iltempo.it - Gli ebrei insorgono per il manifesto anti Israele di Lerner. Sdegno per la raccolta firme

Negli anni Settanta era una moda: un intellettuale "impegnato" faceva partire lasulla sua battaglia del giorno e tutti, a giro di giostra, si mettevano in fila per firmare. Per esserci, per comparire. Brillare come piccole stelle in quel "firmamento", come lo definì Nello Ajello. In questi giorni è ricomparsa, quella liturgia gauchiste, per l'iniziativa di Gad. Scivolosissima: «contro la pulizia etnica», con riferimento all'ipotesi – ancora lontana dall'essere un progetto – di rigenerare il territorio di Gaza facendone una meta turistica. Ripulendolo, sì, ma dai terroristi di Hamas più che da una "etnia". Le pagine di giornale comprate per pubblicare ladi(a cui hanno aderito in 200 tra cui Roberto Saviano e Donatella Di Cesare) segnano un curioso autogol, per un verso pretendono di mettere insieme un primo, inedito "censimento" deglibuoni, dunque contrapposti – si desume – aglicattivi; per un altro verso manifestano l'ambizione di mettere la propria firma in opposizione a un progetto ancora del tutto inesistente.