Juventusnews24.com - Giuntoli Thiago Motta, dichiarazioni solo di facciata? Cosa c’è dietro le ultime parole del dirigente: il punto

di Redazione JuventusNews24dic'èledelbianconero: ilsul futuro della JuveNella giornata di ieri all'indomani della debacle in Coppa Italia contro l'Empoli Cristianoha fatto chiarezza su, sottolineando e ribadendo che il tecnico non è in discussione.La società si è schierata apertamente con il suo allenatore e, secondo il Corriere dello Sport, non avrebbe potuto fare altrimenti. A dodici giornate dal termine resta unobiettivo da centrare, vitale per il futuro della Juve: la qualificazione alla prossima Champions.