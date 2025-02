Vanityfair.it - Giulia, in passerella con l'atassia di Fredreich: «La diagnosi è arrivata dopo anni. Una volta mi sono sentita dire che la mia tendenza a cadere era un'implicita richiesta di attenzioni»

Leggi su Vanityfair.it

Nel mondo circa 300 milioni di persone vivono con una malattia rara. Per aiutare la ricerca a scoprirne le cause e a individuare le cure, occorre informare e sensibilizzare. Il cambiamento sociale e culturale passa anche da iniziative come la sfilata inclusiva organizzata durante la Milano Fashion Week, che ha portato inmodelle «rare». Tra di loro c'era: ecco la sua storia