Sondriotoday.it - Giro-E, ora è ufficiale: ci sarà la tappa da Tirano a Bormio

Leggi su Sondriotoday.it

L’edizione 2025 del-E Enel, organizzato da RCS Sports & Events è stata presentata oggi a Roma: conterà 18 tappe, tra il 13 maggio e l’1 giugno: da Ostuni a Roma, per un viaggio in sella alle e-bike alla scoperta delle bellezze del Paese. Il 10 maggio, invece, verrà inaugurato in Piazza.