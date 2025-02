Sport.quotidiano.net - Giovanni senza paura. Marchetti va a 150 all’ora: "Cerco sempre più velocità per raggiungere Cortina»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ha girato il mondo con la divisa (sportiva) dell’Esercito. Nessuna missione di pace (o al contrario di guerra) per: solo l’idea di inseguire un sogno. Partecipare, tra un annetto, ai Giochi Olimpici di Milano-2026. Lui,, e il suo skeleton. Che sarebbe poi quella sorta di slittino – i puristi della specialità avranno di che lamentarsi per questa spiegazione fin troppo semplicistica – nel quale l’uomo, o la donna, gareggia a testa in giù, con il torace attaccato al mezzo e le curve e i rettilinei nei quali si possonoincredibili. Anche 140 chilometri orari.freni ma, come racconta, ancheha appena chiuso la stagione agonistica. "Ho chiuso a Lillehammer. Non sono riuscito a staccare il pass per i Mondiali, che ci saranno nella prima settimana di marzo a Lake Placid".