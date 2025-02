Secoloditalia.it - Giorgia Meloni sempre al fianco dell’Ucraina. Un dovere occidentale: dunque europeo e americano

Leggi su Secoloditalia.it

Tre anni sono passati dall’avvio di quella che gli strateghi del Cremlino denominarono cinicamente «operazione militare speciale» e che in realtà è una massiccia e sanguinosa invasione. La risposta dell’Occidente è stata pronta, univoca, unanime e concreta. E l’Italia ha partecipato alla difesain tutti i modi richiesti dalle circostanze e consentiti dalle nostre leggi. Con il governoquell’aiuto si è decisamente rafforzato, perché non si trattava solo di fornire un sostegno materiale concreto, ma anche di testimoniare lo sdegno per l’aggressione subìta e la vicinanza spirituale a un popolo che, poco meno di un secolo prima, era stato vittima di un genocidio perpetrato dalla dittatura bolscevico-sovietica e che oggi rivede, anzi rivive l’incubo di quella tragedia.