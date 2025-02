Giorgetti | per bollette no indebitamento

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.45 I 3 miliardi del decreto,stanziati dal CdM,"vengono dalla Cassa servizi energetici,evitando di ricorrere a". Così il ministro dell' Economia. In vista di una recessione in Europa, serve "una politica monetaria più accomodante".Rottamazione e riduzione dell' Irpef sono nel programma, "ma è complicato renderli possibili",aggiunge. "Dovremo aggiornare le previsioni del Pil per il 2025-26 per incertezze su crescita". Sui dazi: bene azione della Ue, "ma ogni Paese si muova anche da solo".