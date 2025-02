Ilfattoquotidiano.it - Giorgetti: “Meloni? Mi arrabbio soltanto quando perde il Southampton, purtroppo accade molto più spesso”

“Visto che ho letto di mie arrabbiature.io misoloile vistosamenterecentemente”. Così il ministro dell’Economia Giancarloin conferenza stampa al termine del Cdm interpellato sulla preparazione del decreto bollette e sulla decisione di Giorgiadi pubblicare sui social un video per presentare le misure in contemporanea alla conferenza stampa. “Io rimango tifoso delanche se perdiamo tutte le partite” perché è qualcosa”che va oltre le convenienze, questo vale anche in politica, anche serimane sul pezzo non è che cambia in base a chi vince”L'articolo: “? Miilpiù” proviene da Il Fatto Quotidiano.