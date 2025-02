Lapresse.it - Giordania, protesta contro sfollamento palestinesi da Gaza e Cisgiordania

Centinaia di persone hanno preso parte a una manifestazione a Amman, in, per esprimere il loro rifiuto a qualsiasi spostamento deidalla Striscia die dalla Cis. Lanel centro della capitale giordana è stata organizzata dal Partito della Fratellanza Musulmana e da diversi partiti di opposizione.All’inizio di questo mese il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha suggerito che isfollati avengano reinsediati in modo permanente al di fuori del territorio devastato dalla guerra e ha proposto che gli Stati Uniti si assumano la “proprietà” della riqualificazione dell’area nella “Riviera del Medio Oriente”. Ihanno chiarito che non vogliono lasciare, una parte della loro patria che rimane, insieme a sacche della Cis, dopo le guerre in Medio Oriente del 1948 e del 1967.