Giochi Europei 2027 a Istanbul adesso è ufficiale con la firma dell’accordo a Francoforte

I Comitati Olimpici, la città metropolitana die il Comitato Olimpico Nazionale Turco hanno sottoscritto l’Host City Contract per idel. Questo vuol dire chediventa a tutti gli effettiche la città turca ospiterà idel, vale a dire l’edizione degli European Games in programma tra due anni e mezzo. L’evento multisport a livello continentale catalizzerà l’attenzione di una vasta platea e metterà in palio tanti titoli. La, apposta adal presidente dei COE, Spyros Capralos, dal sindaco di, Ekrem Imamoglu, e dal presidente del Comitato turco, Ugur Erdener, durante la 54esima Assemblea generale dei Comitati Olimpici, rappresenta la confermache la quarta edizione del principale evento multisport europeo si terrà nella più grande città turca.