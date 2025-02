Messinatoday.it - Giocata fortunata al 10 e Lotto: vinti 40mila euro

Esulta la Sicilia grazie al 10e. Nel concorso di giovedì 27 febbraio, come riporta Agipronews, i premi principali hanno raggiunto gli 81mila. Il premio più alto del concorso è stato centrato a Milazzo, in provincia di Messina:grazie a una vincita Extra in un punto vendita.