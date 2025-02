Terzotemponapoli.com - Giletti e l’appello alla Juventus: “Prendete Conte!”

Una Juve senza identitàMassimo, giornalista e noto tifoso della, ha lanciato un appello forte e chiarodirigenza bianconera. In un’intervista a Tuttosport, ha espresso tutta la sua delusione per il momento difficile della squadra, sottolineando il mancato sviluppo di un’identità di gioco sotto la guida di Thiago Motta.Dopo l’eliminazione dCoppa Italia, la squadra sembra smarrita.ha parlato senza mezzi termini: “Dopo il triennio di Allegri, i tifosi volevano una Juve spettacolare. Peccato che ci troviamo di fronte a un film dell’orrore”. La partita contro l’Empoli è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, un match che il giornalista ha definito “inammissibile”.: La critica a Motta e le scuse tardiveIl giornalista ha puntato il dito contro Thiago Motta, accusandolo di non aver dato una chiara identitàsquadra.