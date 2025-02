Terzotemponapoli.com - Giletti: “Conte? Firmerei subito per prenderlo”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Massimo, giornalista e tifoso della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport nella quale ha parlato della situazione legata al momento dei bianconeri, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. Di seguito le sue parole.: “Quanto visto contro l’Empoli è inammissibile”Così il conduttore televisivo: “Dopo il triennio di Allegri, i tifosi chiedevano a gran voce una Juve che potesse offrire spettacolo, e sono stati acntati: peccato ci si ritrovi di fronte a un film dell’orrore. Quanto visto contro l’Empoli è inammissibile, ho provato una profonda vergogna. Non si può arrivare a tradire la nostra gente in questo modo. Motta per la prima volta ha chiesto scusa assumendosi le proprie responsabilità, ma è troppo tardi. Nessuno gli ha chiesto di vincere lo scudetto: era chiaro che il suo arrivo rappresentasse l’inizio di un nuovo ciclo.