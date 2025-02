Juventusnews24.com - Gil Puche Juve, tutta la gioia dopo il rinnovo: «Grato al club per la fiducia riposta in me» – FOTO

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24Gil: il messaggio del difensore dellantus Next Genilfino al 2028 con i bianconeriJavier Gilha rinnovato il suo contratto con lantus fino al 30 giugno 2028. Attraverso il suo profilo Instagram, il difensore classe 2006 dellantus Next Gen ha voluto esprimerela propriacon queste parole. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da Javier Gil (@javier5gil)PAROLE – «Orgoglioso di rinnovare con lantus.alper lain me. Continueremo a lottare insieme! FINO ALLA FINE».Leggi suntusnews24.com