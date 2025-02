Spettacolo.periodicodaily.com - Gigi Perez Rilascia il Nuovo Singolo “Chemistry”, Un’Esplosione di Emozioni e Creatività

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Oggi venerdì 28 febbraio 2025 la cantautrice e produttrice cubano-americanapubblica il”, accompagnato dal lyric video ufficiale.IlBrano diè “”Venerdì 28 febbraio 2025 segna un importante traguardo per la cantautrice e produttrice cubano-americana, che lancia oggi il suo atteso”. Accompagnato da un lyric video ufficiale in arrivo nelle prossime ore, questo brano segna l’inizio di uncapitolo creativo per l’artista. Per ascoltare “”, visita il link qui.“”, Un Brano Ricco di Echi e Narrazioni Evocative“” è una composizione cheha scritto qualche anno fa e che ha anticipato per la prima volta nel 2022. Il brano unisce sonorità glitchy a una chitarra acustica dolce e a voci sussurrate, creando un’atmosfera coinvolgente.