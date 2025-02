Ilfoglio.it - Giancarlo Gaeta traduce il Vangelo di Marco ma sembra non capirlo. Non è un male

Si legga ilditradotto danonostante, o per via di. Lo si trova nel volumone Quodlibet “I Vangeli.Matteo Luca Giovanni”. Nelle pagine introduttive e negli abbondanti commenti il traduttore non fa che parlare di “tratti leggendari”, “rappresentazioni prossime alla favola”, “racconti tradizionali variamente rielaborati”, svilendo la Sacra Scrittura a maldestro assemblaggio di invenzioni ed esagerazioni. Poi pone l’accento sull’incomprensione che ha circondato Gesù dall’inizio alla fine della sua predicazione: incompreso dai farisei, ovvio, ma pure dai compaesani, dai famigliari, dai discepoli, dagli apostoli. Viene da dire: se ci aveva capito poco San Pietro perché mai dovrebbe capirci molto? E però questa edizione scettica serve a mostrarecomedell’incomprensione e Gesù come sommo incompreso.