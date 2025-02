Dayitalianews.com - Giallo a Catanzaro: due uomini trovati morti nella loro abitazione, un terzo è in ospedale. Avevano passato la serata insieme

Un vero e proprioquello che è successo a Falerna, piccolo comune di, dove sono statinelle rispettive abitazioni due, mentre unè finito in. I tretrascorso lae i due corpi sono stati rinvenutimattina di oggi venerdì 28 febbraio nel centro storico della cittadina.Due, unin: cos’è successo?A quanto pare i familiari hanno ritrovato i 3privi di senso neiletti: per due di, un 46enne e un 39enne, non c’è stato nulla da fare e i soccorritori giunti sul posto hanno solo potuto constatarne il decesso. Il, ancora vivo, è stato trasportato d’urgenza in.Sulla misteriosa vicenda stanno indagando i carabinieri, ma data la delicatezza della faccenda non hanno fatto trapelare nulla.