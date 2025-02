Napolipiu.com - Giaccherini: «Conte è un fattore, ha azzerato il gap con l’Inter»

: «è un, hail gap con»">Alla vigilia del big match tra Napoli e Inter, Emanuele, ex centrocampista che ha lavorato con Antonioalla Juventus e in Nazionale, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dell’impatto che l’allenatore ha avuto sugli azzurri e di come potrebbe preparare la sfida del Maradona.«? Ti entra nella testa e ti fa sentire importante»non ha dubbi sull’importanza del tecnico leccese:«Per me è stato determinante, come lo è stato con il Napoli. Ha polverizzato il gap che c’era l’anno scorso con. L’anno scorso il Napoli aveva 40 punti di distacco, ora arriva a questa sfida praticamente alla pari. Esaprà come incidere, perché lui è un. Ti entra nella testa, ti convince, ti spreme, ti fa sentire importante».