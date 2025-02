Isaechia.it - Gf Vip, ex Vippona confessa: “Sono tra le donne più cornute d’Italia!”

Un’ex protagonista del Grande Fratello Vip ha ricordati i numerosi tradimenti compiuti dal suo ex marito.La cantante Wilma Goich, che ha partecipato alla settima edizione del Grande Fratello Vip, ha parlato nuovamente della sua relazione con il collega Edoardo Vianello.Già durante la sua permanenza nella Casa più spiataWilma aveva più volte sostenuto che l’85enne l’avesse tradita in numerose occasioni, causando la fine del matrimonio. Tuttavia l’uomo aveva a sua volta accusato la 78enne di averlo tradito con un altro uomo. “E’ capitato poche volte e poi lo ha fatto anche lei. Non ho mai voluto sapere con chi per non soffrire“, le sue parole. Il re dei tormentoni estivi aveva inoltre raccontato che il rapporto con Wilma fosse cambiato dopo la morte della figlia Susanna, scomparsa nel 2020 all’età di 50 anni a causa di un cancro.