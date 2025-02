Dilei.it - GF, Shaila e Lorenzo si lasciano, Signorini attacca il concorrente: “Ti avrei squalificato”

Ancora una voltaGatta eSpolverato sono stati tra i protagonisti della puntata serale del Grande Fratello. I due concorrenti e la loro tormentata storia d’amore, infatti, riescono spesso a catalizzare l’attenzione del pubblico e a porsi al centro delle trame dei diversi episodi del reality show.Così è stato anche nella puntata del 27 febbraio 2025 in cui la ballerina e l’attore hanno comunicato ai telespettatori del reality show di aver deciso di separare, almeno momentaneamente, le loro strade, dopo una lite a dir poco furibonda di cui sono stati protagonisti.La fine degli ShailenzoFin dai primi giorni di messa in onda del Grande Fratello 2024/2025, il sentimento scattato traGatta eSpolverato ha interessato molti telespettatori del reality show, che si sono auto-denominati Shailenzo, nomignolo utilizzato anche per definire la coppia di concorrenti.