Calcionews24.com - Genoa, Messias rivela: «Ho pensato di lasciare il calcio. Futuro? Voglio evitare una cosa»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Junior, attaccante brasiliano del, sul suo stato di forma dopo il lungo infortunio. Tutti i dettagli Junior, attaccante deled ex Milan, si è raccontato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport.AL RITIRO – «All’apparenza l’infortunio non era grave, da tre settimane di stop. Sono diventati cinque .