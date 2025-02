Thesocialpost.it - Gene Hackman morto insieme alla moglie e al cane: “I cadaveri erano deceduti da tempo”

e la, la pianista Betsy Arakawa, sono stati trovati senza vita nella loro residenza di Santa Fe, in New Mexico. A fare la tragica scoperta sono stati due addettimanutenzione dell’abitazione, mercoledì intorno alle 13:45 (ora locale). Le circostanze del decesso restano ancora avvolte nel mistero.aveva 95 anni, mentre Arakawa ne aveva 63. Anche uno dei loro tre cani è stato ritrovato, mentre gli altri due sono sopravvissuti.Leggi anche: Dramma nel cinema:trovatoin casaUno dei custodi, dopo aver trovato i corpi, ha immediatamente allertato il 911 e l’audio della chiamata è già stato diffuso dai media americani. La polizia, una volta arrivata sul posto, ha richiesto un mandato di perquisizione per poter effettuare accertamenti più approfonditi.