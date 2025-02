Lapresse.it - Gene Hackman, l’attore e la moglie morti da giorni: attesa l’autopsia

Il premio Oscar, lae uno dei loro cani erano apparentementeda un po’ di tempo prima che un addetto alla manutenzione scoprisse, mercoledì scorso, i loro corpi nella casa della coppia a Santa Fe, nel New Mexico. Lo hanno riferito gli investigatori. Denise Avila, portavoce dell’ufficio dello sceriffo, ha detto che non c’erano indicazioni che fossero stati colpiti o che avessero ferite che indicassero un atto criminale. Ma gli investigatori dell’ufficio dello sceriffo della contea di Santa Fe hanno scritto in un mandato di perquisizione che gli investigatori pensavano che lefossero “di natura abbastanza sospetta da richiedere una ricerca e un’indagine approfondita”., 95 anni, era in un ingresso e la65enne, Betsy Arakawa, era sdraiata sul lato destro in bagno.