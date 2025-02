Ilfattoquotidiano.it - Gene Hackman – La conversazione di Francis Ford Coppola torna in sala dal 10 al 16 marzo 2025

Di fronte a un film come Ladi, e a un attore come(morto a 95 anni), bisognerebbe riscrivere le coordinatetiche del cinema. L’ossessione paranoica che prova il protagonista Harry Caul (), maestro delle intercettazioni telefoniche, mentre quello che ascolta, e ci fa ascoltare, sembra non essere come appare, gli sfugge di mano, gli si ritorce contro fino a farlo come impazzire, sembra l’interrogativo basico che uno spettatore si pone inconsciamente dalla notte dei tempi: quello che vedo/sento è vero?Laè una trappola visiva e sonora febbrile e perfetta. Una “realtà irreale” che cela continuamente qualcosa di sinistro, di misterioso, di inafferrabile. Caul è un tizio ordinario, precisissimo nelle tecniche di sorveglianza, schivo e antisociale.