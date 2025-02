It.newsner.com - Gene Hackman e moglie “morti da un po’”, secondo le autorità

La leggenda di Hollywood,e sua, Betsy Arakawa, erano“da tempo” prima che i loro corpi fossero trovati in stanze separate della loro casa. Il ritrovamento avviene all’inizio di questa settimana,un mandato di perquisizione.Arriva solo ieri la tragica notizia di ritrovamento del corpo senza vita dello stimato attore, 95 anni. Insieme alla, la pianista classica Arakawa, 63 anni.nella loro casa di Santa Fe, nel Nuovo Messico.In rete si è scatenato lo shock e il dolore. Mentre i fan di tutto il mondo chiedevano a gran voce risposte sulle modalità e sulle cause della scomparsa della coppia. La figlia di, Elizabeth, ha espresso ieri la convinzione che la coppia sia morta per avvelenamento da monossido di carbonio.In un’intervista a TMZ, Elizabeth ha dichiarato: “La casa è abbastanza moderna, costruita nel 2000, ma non sappiamo se ci fossero problemi di fughe di gas o se ci fossero state chiamate di servizio recenti alla proprietà”.