Gene Hackman e la moglie «erano morti da tempo»: cosa sappiamo

La morte die dellaBetsy Arakawa «rimane sospetta». Lo sostiene la polizia di Santa Fe che ha aperto le indagini sul decesso del divo di Hollywood 95enne e della pianista di 63 anni, trovati senza vita giovedì 27 febbraio nella loro abitazione. Per il momento, come spiega anche la stampa americana, non si sospetta «alcun atto illecito», ma non viene esclusa nessuna pista. Per gli agenti, tuttavia, i due «da» quando sono stati scoperti da due addetti alla manutenzione. «Non mi azzardo a dire da quanto», ha fatto sapere lo sceriffo Adan Mendoza. «Non ci sono segni immediati di atto criminale, ma non è escluso nulla».Morte di, laera «in stato di mummificazione»A scoprire i cadaveri die di suasarebbero stati due addetti alla manutenzione della loro villa, dopo che per due settimane non avevano avuto contatti con la coppia.