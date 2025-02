Liberoquotidiano.it - Gene Hackman, come sorprendono le figlie il giorno dopo la morte: le foto-choc turbano gli Usa | Guarda

Non è passata inosservata la reazione delledi, l'attore premio Oscar di 95 anni. alla notizia del ritrovamento del corpo del padre nella sua casa di Santa Fe nel New Mexico, Insieme a lui, senza vita, sono stati rinvenuti anche la moglie, la pianista di 63 anni Betsy Arakawa, e il loro cane. Illa tragica scoperta, Elizabeth e Leslie, nate da una relazione diprecedente a quella con Betsy, sono stategrafate a colazione insieme. A stupire i paparazzi soprattutto l'atteggiamento rilassato delle due, apparse sorridenti a poche ore dal tragico evento. Leslie, 59 anni, ha dichiarato al DailyMail che nonostante l'età il padre era "in ottime condizioni fisiche e praticava regolarmente Pilates e yoga". Le duenon parlavano con lui da mesi e per questo non avrebbero attivato i soccorsi.