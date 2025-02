Gene Hackman | 10 cose che forse non sai sull’attore

Leggi su Cinefilos.it

: 10chenon saiNel corso della sua carriera l’attoresi è reso celebre per il ritratto di uomini corrotti, spietati, e privi di morale. Con i suoi ruoli da cattivo è così divenuto uno degli attori più celebri e richiesti della suarazione, vincendo alcuni tra i più prestigiosi premi dell’industria.può oggi essere annoverato tra i più grandi attori della storia del cinema, con una carriera e un carisma ancora oggi insuperati.Ecco 10chenon sai di.I film di1. Ha recitato in celebri lungometraggi. L’attore ha esordito al cinema nel 1964 con il film Lilith – La dea dell’amore, per poi ottenere particolare notorietà grazie a Gangster Story (1967). Negli anni successivi continua ad affermarsi con titoli come Gli spericolati (1969), Abbandonati nello spazio (1969), Anello di sangue (1970), e Il braccio violento della legge (1971), con cui si consacra.