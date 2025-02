Lanazione.it - Gello Living, quattro dei nuovi alloggi destinati a progetti abitativi del Terzo Settore

Leggi su Lanazione.it

Prato, 28 febbraio 2025 -dei 22 appartamenti a canone convenzionato del lotto 2 del programma di riqualificazioneconsegnati oggi sono stati assegnati a nuclei familiari fragili già inseriti nei percorsi di assistenza dei Servizi Sociali a perdi autonomia abitativa gestiti direttamente dal: si tratta in sostanza di famiglie che non rientrano nei criteri per glidi edilizia residenziale pubblica ma che pur essendo nella "fascia grigia" di coloro che non possono permettersi i prezzi di mercato, presentano vari profili di difficoltà: il risultato è frutto delle modifiche alla graduatoria del bando volute nel dicembre scorso dal Comune di Prato, proprietario dei terreni su cui sorge l'intervento, in collaborazione con il promotore Fondo Housing Toscano e il gestore Abitare Toscana.