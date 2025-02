Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Il grande duello tra Napoli e Inter passa dal cuore del campo”

Leggi su Napolipiu.com

: “Iltradaldel”">Iltradaldel. Come riportato da Marco Fallisi su La, il big match del Maradona vedrà Hakan Calhanoglu e Stanislav Lobotka come protagonisti assoluti della sfida tra le due squadre in lotta per il titolo.Il motore delle due squadre: con loro si vola, senza si faticaL’importanza dei due playmaker è evidente: senza di loro, il gioco di Inzaghi e Conte perde ritmo, idee e copertura. L’di Calhanoglu e ildi Lobotka viaggiano a velocità scudetto, ed entrambi i tecnici possono tirare un sospiro di sollievo, perché i due registi saranno regolarmente indomani pomeriggio.Calhanoglu, il recupero e la voglia di riscattoPer il turco, il 2025 era iniziato con una serie di problemi fisici che avevano compromesso la sua condizione.