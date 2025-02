It.insideover.com - Gaza, iniziati i negoziati Hamas-Israele: cosa può accadere adesso

Al Cairo sonotrasul futuro del cessate il fuoco a. E se la prima fase della tregua termina sabato 1 marzo, ancora si sa molto poco circa gli sviluppi della seconda fase, quella che dovrebbe prevedere il rilascio degli ultimi ostaggi e il ritiro completo delle truppe israeliane dalla Striscia. Il nodo del Corridoio FiladelfiaUna clausola dell’attuale accordo di pace impone adi iniziare a ritirarsi dal Corridoio Filadelfia. Si tratta di una questione cruciale affinchéaccetti i termini e le condizioni per il proseguimento delle trattative. A tal proposito, nei giorni scorsi Haaretz ha riportato le dichiarazioni di un alto funzionario israeliano che gettano un’ombra sul futuro: “non si ritirerà dalla rotta Filadelfia diperché non consentiremo addi vagare nuovamente per il nostro Paese”.