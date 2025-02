Lapresse.it - Gaza, Hamas: “Pronti a cedere governance”. Israele ammette fallimento sul 7 ottobre

si è detto pronto ail potere politico e laamministrativa della Striscia dia “un governo di unità palestinese”. Un’indagine dell’esercito israeliano ha stabilito che gli islamisti palestinesi sono stati in grado di portare a termine l’attacco del 72023 perché le Idf hanno valutato male le intenzioni die ne hanno sottovalutato le capacità. Iniziati al Cairo negoziati su seconda fase treguaL’Egitto ha annunciato che al Cairo sono iniziati i negoziati sulla prossima fase del cessate il fuoco a. Funzionari di, Qatar e Stati Uniti hanno iniziato oggi “intense discussioni” sulla seconda fase del cessate il fuoco, ha fatto sapere l’Egitto, aggiungendo che “i mediatori stanno anche discutendo i modi per migliorare la fornitura di aiuti umanitari alla Striscia di, come parte degli sforzi per alleviare le sofferenze della popolazione e sostenere la stabilità nella regione”.