Gava Min Ambiente | 8 mln a progetti per porti verdi

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "Oggi sono state presentate attività e obiettivi, il governo non può che essere accanto. Per esempio, nella parte dei fondi Pnrr per quanto riguarda i” la comunità portuale ha “presentato 6e hanno già ottenuto oltre 8 milioni di euro”. È quanto affermato dal vice ministro dell’e della Sicurezza .