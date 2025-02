Spazionapoli.it - Garnacho, il Napoli può davvero tornare a sperare: da Manchester l’assist per gli azzurri

Alejandroè stato a lungo un obiettivo delnel corso della scorsa sessione di calciomercato e c’è già chi parla di un possibile nuovo assalto in estate.Il momento in casanon è certamente dei più agevoli: i tre punti ottenuti nelle ultime quattro partite del campionato di Serie A sono un rendimento fin troppo deludente per una squadra che aveva abituato a ben altro nel corso di questa stagione. Ad avere un peso non indifferente sono i vari infortuni che hanno complicato e non di poco i piani di Antonio Conte, che nelle ultime due partite si è visto costretto a ripiegare addirittura sul 3-5-2.Anche il mercato di gennaio, che ha deluso in primis la società stessa così come ammesso diverse settimane fa dal direttore dell’area sportiva della SSC, Giovanni Manna, ci ha messo del suo.