Quotidiano.net - Gaming, streaming e produttività ovunque: tablet BESTTAB A20, ora con un coupon di 90€

Leggi su Quotidiano.net

Se cerchi unpotente, fluido e perfetto per, ilA20 è una scelta da non perdere. Dotato di 24 GB di RAM (espandibili), processore octa-core, schermo FHD+ a 120 Hz e connettività 5G WiFi, offre prestazioni di alto livello a un prezzo eccezionale. Oggi su Amazon lo trovi a soli 109,99€ grazie alda 90€ applicabile al checkout Compra oggi ilcon ilda 90€A20: ilAndroid 14 da 10 pollici con prestazioni top, oggi a un prezzo bomba su Amazon IlA20 è un device progettato per offrire massima fluidità e multitasking impeccabile. Grazie ai suoi 24 GB di RAM (12GB+12GB espandibili) e al potente processore octa-core, puoi utilizzare più app contemporaneamente senza rallentamenti. Che tu stia guardando film in alta definizione, navigando sul web, giocando a titoli pesanti o lavorando in mobilità, questogarantisce reattività e prestazioni fluide.