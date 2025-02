Ilgiorno.it - Gambero Rosso premia il food truck di Luca Bizzarri, il re degli hamburger

Meda (Monza e Brianza) – “Dai Bravi ragazzi“ con i loro favolosi, definiti da qualche avventore i migliori del pianeta. Il titolare e chef di questodi successo è: i suoi sonogourmet prodotti a Km 0, provenienti dagli allevamenti del territorio, accompagnati da pane artigianale a lievitazione naturale da farine macinate a pietra con verdure e salse di altissimo livello. E ancora una volta, per la sua qualità, ildello chef, di Meda, è stato recensito nella guida Street2024 del. Ma le menzioni nella prestigiosa Bibbia del Gusto in realtà sono due e lo streetbrianzolo è presente anche nel volume, sempre edito da, “Lombardia - Il meglio di Milano e delle altre province 2024“. Ed è l’unico locale on the road della Brianza presente.