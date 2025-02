Anteprima24.it - Galleria Porta ovest, domani l’abbattimento del secondo diaframma

Tempo di lettura: 2 minutiDopo la demolizione delavvenuto il 21 luglio del 2022,nella secondache compone, alla presenza anche del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, si procederà alla demolizione della seconda membrana di cemento. Quando si vedrà la luce in fondo al tunnel, vuol dire che il cantiere è in ultimazione. Saranno necessari ancora alcuni lavori per rendere percorribile il doppio sistema di gallerie che per 2,5 km ciascuna consentiranno di dividere il traffico commerciale da quello veicolare da e per il porto di Salerno. Con questo obiettivo l’autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale (allora era presidente Andrea Annunziata, come oggi) bandi la gara d’appalto, per un valore di 123 milioni di euro, che ha subito nel corso della sua storia, una serie di difficoltà.