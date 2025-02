Anteprima24.it - Galleria Porta ovest, domani l’abbattimento del diaframma

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIl cantiere dia Salerno si prepara ad effettuare uno dei passaggi simbolici e tradizionalmente sentiti dalle maestranze che operano nell’esecuzione delle doppie gallerie, l’intervento voluto e realizzato dall’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, in sinergia con il Comune di Salerno e la Regione Campania, per creare una viabilità alternativa al traffico per e dal Porto commerciale di Salerno verso gli snodi autostradali. Sabato 1 marzo 2025 alle ore 10, l’Autorita di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e le imprese impegnate nei lavori di scavo (Consorzio Stabile Arechi -formato dal gruppo Marinelli e dal gruppo Carlomagno) procederanno aldeldella carreggiata sud dellaCernicchiara. Per l’occasione, nel rispetto delle misure di sicurezza, sarà consentito agli organi di informazione effettuare riprese e video dell’intervento all’interno della, dove si procederà alla demolizione della membrana in cemento che separa l’ultimo tratto della canna lunga 2,5 km.