.com - Galaxy Z Flip 7: prime immagini e specifiche trapelate

Leggi su .com

La data di lancio dei prossimi pieghevoli Samsung si avvicina rapidamente e non mancano lefughe di notizie su7 e Fold 7.La nuova serie foldable sarà presentata ad inizio estare, probabilmente a luglio, con alcune novità, non tutte prorio piacevoli per chi attende con ansia questi nuovi device.Recensione Samsung6Cosa cambierà con7Samsung si prepara al lancio del7, previsto per luglio 2025, e lefughe di notizie ci offrono un’anteprima delle sue caratteristiche. Dopo il debutto poco rivoluzionario del6 e dello Z Fold 6, l’azienda ha promesso aggiornamenti più significativi per quest’anno. Ma cosa possiamo aspettarci dal nuovo pieghevole?Un design familiarmente raffinatoLe indiscrezioni rivelano che il7 manterrà il layout a doppia fotocamera del suo predecessore e proporrà un display leggermente più grande.