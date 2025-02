Lanazione.it - Fwu Life Insurance, cosa devono fare i clienti dopo il fallimento della compagnia

Firenze, 28 febbraio 2025 – Migliaia ditoscani sono coinvolti neldi Fwu, unache ha venduto polizze a risparmiatori in tutta la regione. Laassicurativa FwuLux, con sede in Lussemburgo, è stata dichiarata insolvente, mettendo a rischio i risparmi di circa 120mila italiani. Il 31 gennaio 2025, il Tribunale distrettuale del Lussemburgo ha avviato la procedura di liquidazionesocietà, nominando Maitre Baden come liquidatore responsabile. Il dissesto finanziario di Fwuè iniziato il 19 luglio 2024, quando laha comunicato di non rispettare più i requisiti legali di solvibilità. Ad oggi, i rimborsi delle polizze sono bloccati e i tempi per eventuali restituzioni si preannunciano lunghi. Le autorità competenti stanno valutando possibili soluzioni per tutelare gli assicurati coinvolti.