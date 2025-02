Furto in ufficio postale privato, arrestata 34enne nel Napoletano

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiCommette unall’interno di undi poste private, ma viene prima bloccata dalla vittima e poidai carabinieri. Portata in caserma, si scaglia contro tre militari dell’Arma. È accaduto a Torre del Greco, dove una donna di 34 anni, già nota alle forze dell’ordine e senza fissa dimora, è statacon le accuse diaggravato,con destrezza e resistenza a pubblico ufficiale. Tutto è iniziato quando una pattuglia, impegnata in un servizio di controllo, è stata bloccata da un cittadino lungo via Piscopia. L’uomo ha informato i carabinieri che alcune persone stavano commettendo furti nel vicino corso Vittorio Emanuele.La ‘gazzella’ si è allora recata sul posto e ha trovato un uomo che stava litigando con una donna. Tenendola per un braccio, una volta visti i militari dell’Arma ha chiesto il loro aiuto.