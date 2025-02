Anteprima24.it - Furto in casa, ladri abbandonano l’auto con la refurtiva: due indagati

Tempo di lettura: 2 minutiLe indagini sulavvenuto il 23 gennaio 2025 a Ceppaloni entrano in una nuova fase. Dopo il ritrovamento dellaall’interno di un’auto abbandonata nei pressi dell’abitazione svaligiata, la Procura della Repubblica di Benevento, con un provvedimento firmato dal sostituto procuratore Maria Gabriella Di Lauro, ha convalidato il sequestro dele del materiale rinvenuto a bordo, disponendo accertamenti tecnici irripetibili. Sotto inchiesta due beneventani, un 39enne e 32enne ora ufficialmente.Ilè avvenuto in unaprivata di Ceppaloni. I, dopo aver svaligiato l’abitazione, si sono dati alla fuga, ma la loro azione non è passata inosservata. Una pattuglia dei Carabinieri ha infatti notato due uomini allontanarsi in modo sospetto, senza riuscire a salire su un’auto parcheggiata nelle vicinanze.