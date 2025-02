Lanazione.it - Funzionano. Pecci Nights e Firenze card

Quanti visitatori allo scorso anno? Niente dati neanche questa volta, ma il presidente Bini Smaghi ha promesso che saranno comunicati in occasione della presentazione del bilancio, a inizio primavera. "Dopo gli anni della pandemia, che hanno portato ad una diminuzione delle visite, possiamo anticipare che il 2024 ha fatto registrare un numero di visitatori in linea con i numeri del pre Covid – ha aggiunto – forse superiore anche a quelli del 2019". A livello gestionale, fra gli obiettivi c’è quello di incrementare il valore delle sponsorizzazioni, in modo tale da arrivare entro i prossimi tre anni ad una situazione di pareggio fra contributi pubblici e privati, ha detto ancora Bini Smaghi. La sindaca Bugetti ha fatto sapere che dopo l’accordo conper l’ampliamento della, i visitatori sono aumentati del 30%.